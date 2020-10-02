В СберБанк Онлайн отменён лимит в 1 млн рублей на пополнение ПИФов

Отменён лимит в 1 млн рублей в сутки при пополнении открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут вкладывать в ПИФы до 30 млн рублей в сутки как при первичной покупке, так и при дальнейшем пополнении.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Мы постоянно собираем обратную связь от клиентов и на основе анализа их потребностей и предпочтений работаем над улучшением наших продуктов и сервисов. Сейчас мы видим оформившийся тренд: клиентам удобнее вкладываться в ПИФы онлайн. Более того, многие из них, особенно в премиальных каналах, готовы инвестировать крупные суммы. Сегодня вложиться в ПИФы онлайн можно от 1 тыс. рублей, а максимальный ежедневный лимит на пополнения увеличен до 30 млн рублей. Таким образом, наш продукт соответствует потребностям самого широкого круга клиента — от тех, кто только осторожно пробует инвестировать небольшие суммы, до тех, кто может и осознанно готов вкладываться по-крупному».

Ранее у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность приобретать, докупать и погашать паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от Сбер Управление Активами. Для этого нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать один из предложенных продуктов.

Паевые фонды — это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Минимальный порог вложений в ПИФы — 1000 рублей.

Вкладывать деньги в ПИФы удалённо выгоднее, чем в отделениях: при покупке паёв открытых ПИФов в СберБанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Также недавно Сбер Управление Активами снизил комиссии по ряду своих ПИФов.

Подробная информация о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования — во вкладках соответствующих продуктов в СберБанк Онлайн и на сайте Сбер Управление Активами.