Мода в эпоху постпандемии: новые правила

Известный дизайнер, основатель собственной марки одежды Алёна Ахмадуллина в новом выпуске проекта об осознанном потреблении «Цифровой сад» рассказывает об изменениях в моде после глобального карантина.

В видео-мастер-классе дизайнер отвечает на следующие вопросы:

как мировые бренды заботятся об экологии и почему делают ставку на slow fashion;

какой будет одежда будущего: цифровые примерочные и вещи из переработанного пластика и водорослей;

в каких бутиках можно приобрести концептуальную одежду, отвечающую принципам осознанного потребления;

как получить выгоду от инвестирования в модную индустрию.

Совет для инвесторов от Алены Ахмадулиной: «Если инвестор выбирает технологии будущего, то это колоссальные инвестиции, это открытие минимум 50 магазинов на старте. Если инвестор хочет потратить меньше денег, от 2 до 5 млн рублей, то лучше выбирать маленькую компанию, которая специализируется на уникальных ручных работах, создает единичные дизайнерские вещи. Сегодня правильно вкладывать в марку, которая готова начать свою деятельность с продажи на маркетплейсах, это самая безопасная и легкая схема».

На платформе проекта «Цифровой сад» также можно узнать про экоинициативы известных брендов, как проходили модные показы во время пандемии и посмотреть список лучших мировых концепт-сторов.

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