Старшим вице-президентом Сбера по маркетингу и коммуникациям станет Владислав Крейнин

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по росту бизнеса экосистемы SberX, с 7 октября будет назначен старшим вице-президентом, директором Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера.

В новой роли Владислав объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста — развития бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик для ускоренного роста бизнеса экосистемы Сбера.

Владислав начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес», где отвечал за развитие сегментных продуктов.

В ходе agile-трансформации на базе сегментной команды при его активном участии был создан трайб «Особенные решения».

С июля 2017 года он был назначен вице-президентом, директором по маркетингу Департамента маркетинга и коммуникаций.

Под его руководством с 2017 года разрабатывался бренд «Сбер».

При участии Влада был дан старт традиции «Зелёных дней» — самых выгодных в году.

В 2019 году в экосистеме Сбера при активном участии Влада была создана компания СберМаркетинг, рекламное агентство полного цикла — и дано начало развитию рекламного бизнеса Сбера.

В январе 2020 года Влад был назначен вице-президентом, Chief Growth Officer SberX, также он отвечал за организацию и проведение Сбер Конф — первой продуктовой конференции Сбера.

Владислав окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, Университет Хуана Карлоса в Мадриде по направлению «стратегический консалтинг в корпоративных коммуникациях» и бизнес-школу ESERP по специальности «финансовый менеджмент».

Успешно завершил корпоративную программу развития руководителей высшего звена LBS и программу «Цифровых навыков для руководителей» Imperial College London.

В сентябре 2020 года стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления:

«Объединение функций маркетинга и роста — мировой тренд, которому уже последовали такие компании, как Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kelloges, Best Buy и другие. Реализуя стратегию развития своей экосистемы, Сбер определил в качестве приоритетных зон для развития функций маркетинга и роста бизнеса создание единого клиентского опыта внутри всех наших каналов, продуктов и сервисов, укрепление лидирующих позиций Сбера во всех наших продуктах и сервисах, а также управление брендом и коммуникациями экосистемы Сбера как одним из ключевых активов группы. Именно эти направления станут приоритетными для Владислава и нашей маркетинговой команды в ближайшее время. Приветствую Влада в новой ответственной роли и желаю ему больших успехов!»