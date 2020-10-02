Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по инвестициям в «Кухню на районе»

«O2O» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — закрыло сделку по инвестициям в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе» и получило 84,7%. Оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса.

Сервис встроится в экосистемы Сбера и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбер ID или VK Connect. Кроме того, мини-приложение «Кухни на районе» уже доступно пользователям ВКонтакте.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«ʺКухня на районеʺ — яркий пример сервиса, который быстро реагирует на запросы клиентов предвосхищая их ожидания. Мы рады инвестировать в предприятие, которое не только удовлетворяет запросы потребителей, но более того — формирует их новые привычки».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Мы рады, что «Кухня» теперь с нами. Сегодня важно переносить в офлайн преимущества, к которым люди уже привыкли в онлайне: сервисы должны работать очень быстро и учитывать индивидуальные предпочтения. Используя современные технологии и большие данные в своих процессах, «Кухня на районе» полностью следует этим принципам».

Сегодня у сервиса 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день пользователи сервиса делают больше 20 000 заказов. Курьеры на велосипедах доставляют еду в радиусе пары километров. Благодаря этому завтраки, обеды и ужины готовят и привозят максимум за полчаса.

Используя ИТ-систему собственной разработки, «Кухня на районе» управляет процессами в компании, точно прогнозирует спрос и планирует поставки продуктов. База компании состоит из более чем 3500 рецептов, а в еженедельной ротации — около 100 блюд: меню на неделю для каждой кухни система составляет с учетом сезона, ближайших праздников и того, какую еду больше любят в конкретном районе города. После интеграции «Кухни на районе» в экосистемы Сбера и Mail.ru Group компании смогут обмениваться технологиями, чтобы совершенствовать все продукты «O2O».

«Кухня на районе» основана в 2017 году. В феврале 2019 года был запущен Фудреактор — фабрика-кухня, которая позволила сервису масштабироваться. Во втором квартале 2020 года «Кухня на районе» приготовила и доставила в четыре раза больше заказов, чем в тот же период год назад. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 млрд рублей.