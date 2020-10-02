Сбербанк Онлайн — лучшее приложение Рунета для ваших финансов

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» признано лауреатом премии «Рейтинг Рунета» в номинациях «Финансы и Бизнес» и «Приложение бренда».

Победителей премии определяют в два этапа. Народное голосование определяет лонг-листы, после чего профессионалы веб- и мобильной разработки определяют победителей. Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, премия «Рейтинг Рунета», проводится ежегодно с 2010 года.

В 2020 году вышло большое обновление Сбербанк Онлайн. В приложении появились темная тема, расширенные настройки главного экрана, возможность устанавливать свои интересы для управления контентом, кабинет кибербезопасности с обучающими статьями и тестами, уникальный платежный инструмент SberPay и обновленный сервис «Плати QR».

Алексей Круглов, директор Дивизиона «Цифровая платформа», Сбербанк:

«Каждые три недели в магазинах приложений появляется обновленная версия Сбербанк Онлайн. Мы постоянно совершенствуемся для более чем 60-ти миллионов наших клиентов, и нам приятно видеть как из года в год это отмечают эксперты индустрии».

Премия «Рейтинг Рунета» — это всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, который проводится уже 10-й год.