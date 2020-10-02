Спикеры Сбербанка обсудили вопросы государственно-частного партнерства на «Российской неделе ГЧП»

Сбербанк выступил генеральным партнером VII инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», который проходит с 28 сентября по 1 октября в Москве. Это ключевое мероприятие страны, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, на котором обсуждаются наиболее проблемные вопросы реализации инфраструктурных проектов и формируются основные тренды рынка. Сбербанк провел на конгрессе две панельные сессии: «Основные вызовы при подготовке и реализации проектов ГЧП в сфере образования» и «Концессии на рынке ЖКХ: успехи, трудности, ограничения».

Модератором первой дискуссии выступила Анна Багинская, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП Сбербанка. Участники сессии обсудили перспективы использования механизмов ГЧП для решения проблемы ограниченных бюджетных возможностей при финансировании строительства образовательных объектов. Также был приведен опыт получения федерального капитального гранта на софинансирование затрат по строительству Образовательного центра в Нижнем Новгороде. В ходе мероприятия были рассмотрены возможности масштабирования данной схемы на другие регионы и перспективы запуска Министерством просвещения РФ программы софинансирования расходов на строительство с федерального уровня.

Вторая дискуссия была посвящена ГЧП на рынке ЖКХ. Участники сессии говорили о том, как концессии меняют качество коммунальных услуг, что мешает притоку инвестиций в эту сферу, какие цифровые решения для рынка ЖКХ существуют.

Также эксперты Сбербанка приняли участие в ряде сессий «Российской недели ГЧП». Так, Константин Марков, лидер Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка выступил в качестве спикера в дискуссии «Роль частных инвестиций и ГЧП в реализации туристического потенциала страны». Он рассказал, что по экспертным оценкам, около 40% компаний туристической индустрии — клиенты Сбера. В компании утверждена стратегия по работе с индустрией, цель которой повысить туристическую привлекательность нашей страны. На текущий год утверждены три ключевых направления работы в этой сфере: разработка инструментов господдержки с федеральной властью, цифровизация отрасли и поставка Big Data для региональных властей.

Сергей Вершков, управляющий директор — директор Дирекции «Цифровые решения для регионов» Сбербанка в качестве спикера принял участие в дискуссии «Умные города: от создания отдельных объектов инфраструктуры к комплексным решениям». Он рассказал, что регионы заинтересованы в проектах, которые наполняют бюджет. Умный город, по мнению спикера, это в первую очередь, умное государственное управление городом и для выполнения этой функции Сбер предлагает регионам свою платформу.