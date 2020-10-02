Более 5 млн прокатов: очередной рекорд «Велобайка»

В этом году за июнь-сентябрь пользователи «Велобайка» в Москве совершили более 5 млн поездок. Велосезон в столице продолжается, при этом по числу прокатов горожане и гости столицы уже превзошли показатели всего прошлого года. Проект реализуется Правительством Москвы при поддержке ВТБ.

В этом году из-за пандемии COVID-19 «Велобайк» открыл сезон для всех желающих значительно позже — только с 1 июня. Несмотря на это, за 4 месяца в Москве уже совершено 5 млн поездок, из которых более 712 тыс. — курьерами и волонтерами. Только в сентябре число прокатов составило 759 тыс., что на 23% превышает статистику за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными у пользователей в сентябре стали станции проката на ВДНХ и у Москвариума. В тройку лидеров впервые вошел велопорт около Усачевского рынка. Средняя протяженность одной поездки составляет порядка 3 километров.

В этом сезоне «Велобайк» уже установил 119 новых станций велопроката в 19 районах, в том числе по просьбе пользователей в районах Алтуфьево и Люблино, у станции МЦД «Тестовская», у станции метро «Мичуринский проспект», в Староватутинском проезде. В настоящее время горожанам и гостям Москвы доступны 648 точек проката и более 6,1 тыс. велосипедов.

«В этом году «Велобайк» побил очередной рекорд по числу прокатов в Москве, что подтверждает его статус молодого и динамично развивающегося вида транспорта. Для многих горожан это отличная возможность избежать пробок, сэкономить свое время и при этом позаботиться об окружающей среде. А велопрогулки в выходные и праздники уже давно стали излюбленным занятием москвичей и гостей столицы. Мы намерены расширить проект, и в ближайшие три года увеличить количество велосипедов в столице в 1,5 раза, — комментирует президент компании «Велобайк» Максим Акимов.

В этом году к проекту «Велобайк» подключились новые города — Мурманск и Нижний Новгород. За первые месяцы там уже совершено несколько десятков тысяч поездок.

«Проект общественного проката „Велобайк“ работает в Москве c 2013 года и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств. Его цель — создать альтернативу автомобилю и общественному транспорту, предоставить жителям города и туристам доступный транспорт для кратковременных поездок. Проект успешно реализуется Правительством Москвы и ВТБ и является важной частью общебанковской программы „Спортивная страна“», — отметил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.