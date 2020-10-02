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Примсоцбанк: До финала розыгрыша билетов на концерт группы «Звери» осталось 3 дня

До финала розыгрыша билетов на концерт группы «Звери»(12+) осталось 3 дня.

Напомним, Примсоцбанк запустил розыгрыш «Хочу на Звери» в своём Instagram 21 сентября. Для того, чтобы принять в нём участие пользователям социальной сети необходимо:

• Подписаться на аккаунт банка - @primsotsbank;
• Отметить друга в комментарии под публикацией о розыгрыше друга и написать «Хочу на Звери»;
• Сделать репост публикации себе в историю. К участию допускаются только «живые» пользователи, а не боты, конкурсные аккаунты и профили магазинов и салонов.

В комментариях разрешается отмечать настоящих друзей, а не известных блогеров, звёзд или несуществующих людей. Чем больше комментариев вы оставите, тем выше ваши шансы на победу. 5 октября администраторы страницы подведут итоги с помощью генератора случайных чисел и определят трёх победителей. Счастливчикам достанется по два билета на концерт.

Отметим, концерт группы «Звери» пройдет во Владивостоке в Фетисов-арене 11 ноября в рамках гастрольного тура «У тебя в голове». Программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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