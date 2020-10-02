Примсоцбанк: До финала розыгрыша билетов на концерт группы «Звери» осталось 3 дня

До финала розыгрыша билетов на концерт группы «Звери»(12+) осталось 3 дня.



Напомним, Примсоцбанк запустил розыгрыш «Хочу на Звери» в своём Instagram 21 сентября. Для того, чтобы принять в нём участие пользователям социальной сети необходимо:



• Подписаться на аккаунт банка - @primsotsbank;

• Отметить друга в комментарии под публикацией о розыгрыше друга и написать «Хочу на Звери»;

• Сделать репост публикации себе в историю. К участию допускаются только «живые» пользователи, а не боты, конкурсные аккаунты и профили магазинов и салонов.



В комментариях разрешается отмечать настоящих друзей, а не известных блогеров, звёзд или несуществующих людей. Чем больше комментариев вы оставите, тем выше ваши шансы на победу. 5 октября администраторы страницы подведут итоги с помощью генератора случайных чисел и определят трёх победителей. Счастливчикам достанется по два билета на концерт.



Отметим, концерт группы «Звери» пройдет во Владивостоке в Фетисов-арене 11 ноября в рамках гастрольного тура «У тебя в голове». Программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов.