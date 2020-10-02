Владимир Путин поручил проработать вопрос о проведения в РФ Года Байкала

Владимир Путин поручил проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала. Поручение дано Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия. До 1 декабря 2020 года главе государства должен быть представлен доклад. Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента России.

Напомним, с инициативой объявить 2021 год Годом Байкала в России выступил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время телемоста с Москвой из Тулуна. Владимир Путин поддержал это предложение.

- Если Президент примет решение объявить Год Байкала на общероссийском уровне, это позволит нам сообща решать накопившие проблемы и развивать цивилизованный, современный туризм. О великом озере узнают еще больше людей, мероприятия экологической направленности помогут в формировании бережного отношения к Байкалу и природе в целом. Проведение Года Байкала поможет и в решении практических задач – нужно убирать и вывозить мусор, строить современную инфраструктуру, решать проблемы людей, живущих в прибрежной зоне. В любом случае в Иркутской области 2021 год станет Годом Байкала, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В регионе будет создан организационный комитет, а также разработан план по подготовке и проведению Года Байкала в Приангарье. Мероприятия охватят как экологическое направление, так и научное, туристическое, просветительское и культурное.

- Оргкомитет определит блоки мероприятий. Один из них – технический, связанный с загрязнением Байкала и решением этих проблем. Другие блоки будут отражать вопросы, связанные с уровнем воды и его колебанием, регулированием туристического потока, популяризации и просветительской работы, формирования бережного отношения к Байкалу. Все эти блоки будут наполнены конкретными мероприятиями, причем проводить их будут и в муниципалитетах, которые не граничат непосредственно с Байкалом, - рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Игорь Анбросенко.