ИАЦ «Альпари»: Рынку снова нездоровится

Российский фондовый рынок в пятницу попал под мощное давление. С самого утра все пошло не так: и Трамп заболел, и нефть упала, и погода так себе, и финал недели подкрался незаметно. На таком фоне не оставалось ничего, кроме как продавать, отмечают Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Индекс МосБиржи снизился до 2855 пунктов. Текущее падение выглядит все же избыточным, но пока рынком правят эмоции и дивидендная отсечка «Сбербанка», продавцы способы увести рублевый индикатор к 2835 пунктам. За неделю индекс МосБиржи упал на 2%. Индекс РТС рухнул сегодня к 1145 пунктам, растеряв все недельные достижения. За пять торговых дней суммарно валютный индикатор просел на 2,09%.

В сегодняшних аутсайдерах дня оказались акции «Сбербанка», причем как обыкновенные, так и привилегированные. Ценные бумаги падают после дивидендной отсечки в среднем на 9% в каждом случае, но и до закрытия реестра акции выглядели не самым сильным образом. Сейчас «обычка» торгуется у минимумов за 2,5 месяца, после дивидендного стресса бумага восстановится на 3-4%, но среднесрочные ее перспективы выглядят так себе.

Бумаги «Полюс Золота» и «Полиметалла» демонстрируют хороший прирост, хотя стоит признать, что на фоне состояния цен на золото оптимизм смотрится все же избыточным.

Почему дорожают привилегированные акции «Сургутнефтегаза» ясно - это результат очередного снижения курса рубля, а этот нефтегазовый гигант обладает валютной подушкой свыше $50 млрд. Но на фоне дешевеющих энергоносителей растут котировки ценных бумаг «Газпрома». Здесь положительным драйвером является разрешение Дании на достройку «Северного потока-2» - документов ждали 10 месяцев, а сегодня трубоукладчик уже отправился в путь. Понятно, что просто так эта история не закончится, но некоторая динамика тут не может не радовать.

Доллар США в финале недели растет и торгуется по 78,28 руб. За неделю «американец» успел и подняться, и скорректироваться, но по итогу все равно остается в сильной позиции. Ближайшая перспектива в долларе - это торги в пределах 77,50-79 руб. Евро стоит 91,75 руб. и может консолидироваться в диапазоне 91-93 руб.