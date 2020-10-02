В Иркутске открыли новый детский сад в микрорайоне Первомайский

Новый детский сад на 350 мест в микрорайоне Первомайский открыли в Иркутске. Мэр города Руслан Болотов вручил директору дошкольного учреждения символический ключ и принял участие в высадке «Аллеи детства».

– Открытие нового детского сада – всегда радостное событие. Данный социальный объект построен за полтора года на средства из федерального, регионального и местного бюджетов по типовому проекту. И сейчас мы будем по возможности применять типовые проекты, чтобы ускорить и удешевить процесс строительства. Параллельно ведем работу по выделению земельных участков для будущих детских садов. Сегодня очередность в дошкольные учреждения – около четырех с половиной тысяч малышей, – подчеркнул Руслан Болотов.

В детском саду на улице Сосновой будет работать 17 групп для детей в возрасте от 1 года до 8 лет. В здании функционируют залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинеты педагога-психолога, логопеда, робототехники, комнаты STEAM, психологической разгрузки, бассейн. Группы оснащены дидактическими пособиями, интерактивным оборудованием. В наличии имеются компьютеры, мультимедийные установки. Для физического развития воспитанников детского сада на территории расположена физкультурная площадка. Прогулочные площадки оборудованы малыми архитектурными формами, в том числе игровыми комплексами и песочными двориками. Медицинский блок и пищеблок оснащены современным технологическим оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Напомним, это третий подобный объект в Иркутске. В сентябре 2019-го был открыт детский сад на 350 мест в 20-м Советском переулке, в январе 2020-го – на улице Зимней.