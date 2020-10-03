Игорь Кобзев обратился в федеральный центр с предложением пересмотреть границы ОЭЗ на Байкале

Глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко и обсудил вопросы туризма, спорта, цифровой экономики, СМИ, культуры.
Глава региона подчеркнул, что сейчас очень остро стоит вопрос по земельным участкам на Байкале. В сентябре многие жители Ольхонского района получили иски с требованием освободить земельные участки, снести дома и постройки.
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- Обратился за поддержкой в федеральный центр. Предложил обсудить возможность пересмотра границ особой экономической зоны на побережье Байкала. Это позволит людям оставаться на той земле, где они жили десятилетиями, - сообщил Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм.
По словам губернатора, зампред Правительства РФ обещал взять это предложение в работу,
Кроме того, Дмитрий Чернышев поддержал инициативу включить Иркутскую область в состав приоритетных для развития туризма - наряду с Крымом, Дальним Востоком, «Золотым кольцом». Это даст дополнительные возможности индустрии гостеприимства, позволит использовать потенциал озера Байкал, как уникального туристического места.