Большегрузам запретят ездить по улицам Иркутска днём. Горожане усомнились, что так можно решить проблему пробок

В Иркутске введут запрет на передвижение большегрузного транспорта с 7.00 до 21.00, об этом сообщил мэр города Руслан Болотов.

- Каждый день Иркутск стоит в многокилометровых пробках. Ситуацию пора менять! Сегодня принято решение ограничить въезд большегрузного транспорта в городскую черту, разрешим въезд только в ночное время, - подчеркнул Руслан Болотов на своей странице в сети Facebook.

По его словам, Иркутск следует опыту других российских городов, которые принимают подобные решения уже несколько лет.

В комментариях пользователи соцсети усомнились, что запретами можно решить проблему пробок в Иркутске. Более того, большинство из них не верят, что проблема пробок связана с большегрузами, Они предложили мэру лучше обратить внимание на организацию грамотных дорожных развязок и качество дорожного покрытия.