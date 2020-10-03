В России выявлено почти 10 тыс. заразившихся коронавирусом, в Иркутской области - почти сотня

По данным оперативного штаба, на 3 октября в Иркутской области подтверждено 99 новых случаев коронавируса, это ниже, чем в предыдущий день, когда подтверждены 117 случаев. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 393. За последние сутки выздоровело 63 человека, за весь период эпидемии –17 364. Амбулаторно лечатся 565 (-50) человек, госпитализированы – 1 212 (+60).

За последние сутки от COVID-19 в Приангарье скончались сразу 6 человек. Всего за период эпидемии умерло 242 человека, от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

В России ситуация еще более сложная. За последние сутки выявлено 9859 новых случаев заражения — это наибольшее значение с 15 мая. Количество новых случаев растет двадцатый день подряд. За минувшие сутки умерли 174 человека.