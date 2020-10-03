На реках Иркутской области с 10 октября закрывается навигация

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам информируют о закрытии навигации на реках Иркутской области с 10 октября до 1 мая, за исключением реки Ангары, где движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря. В ближайшие дни завершат работу большинство баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.

Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области:

- Ведомственный флот в октябре традиционно направляется на консервацию до весны. Государственные инспекторы будут выполнять патрулирования прибрежных зон и контролировать выход маломерных судов с лодочных станций. Призываем судоводителей воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Нарушители будут привлечены к ответственности. Административный штраф за это правонарушение может составить до 10 тысяч рублей.