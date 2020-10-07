Олег Буц, ИркАЗ: РУСАЛ оплатит половину ипотечного платежа своим сотрудникам

Несмотря на нагрянувший этой весной экономический кризис и падение спроса на продукцию из алюминия, ИркАЗ не стал сокращать штат и зарплаты своих сотрудников. Генеральный директор завода Олег Буц рассказал SIA.RU, как компания пережила самое сложное время, почему усилила социальную активность в регионе и зачем запустила жилищную программу для своих работников.

Спрос восстанавливается

Как предприятие пережило самый сложный период пандемии?

– ИркАЗ – в числе первых в Иркутской области – начал применять самые разнообразные противоковидные меры. Компания РУСАЛ еще в марте отправила офисных сотрудников на удаленку, а пребывание на работе остальных сделала по максимуму безопасным. В местах общего пользования установили рециркуляторы и тепловизоры. В столовых и проходных нанесли на пол разметку, чтобы сотрудникам было проще держать дистанцию 1,5 м. В каждом подразделении в необходимом количестве были доступны и доступны сейчас медицинские маски и антисептики. Это было очень важно в тот период, когда в аптеках кончилась даже марля. До сих пор человек не может зайти на территорию завода, если у него нет маски, и ему не померили температуру. Каждый, кто сейчас возвращается из отпуска, в обязательном порядке сдает тест на ковид. Процедуру оплачивает предприятие.

У нас была возможность показать принятые меры лично руководителю области Игорю Ивановичу Кобзеву. И впоследствии, говоря о противоэпидемиологических мероприятиях, он ставил ИркАЗ в пример другим предприятиям и организациям Иркутского и Шелеховского районов.

Было ли сокращение спроса на продукцию завода в периоды карантина?

– Мы испытали ровно те же сложности, что и производства по всему миру. Со снижением активности в строительстве, транспортной отрасли снизился и спрос на продукцию цветной металлургии. Однако уже сейчас мы наблюдаем возвращение к прежним показателям и возобновление спроса.

Некоторые российские компании на фоне падения спроса на продукцию вынуждены были пойти на сокращение штата, зарплат. Как у вас?

– Пандемия никак не повлияла на штатную численность и зарплаты сотрудников на заводе. Не было никаких сокращений, задержек по выплатам. В этом плане мы, как экономикообразующее предприятие, продолжали работать с соблюдением всех противовирусных мер.

А социальная активность снизилась?

– Наоборот. Социальная и благотворительная деятельность в этот период не только сохранилась, но и усилилась: мы взяли на себя обязательства по строительству медицинского центра в Шелехове, помогали городу и району средствами индивидуальной защиты, бесплатно развозили продуктовые наборы ветеранам предприятия.

Кризисы уходят, а потребности в жилье остаются

Мы знаем, что несмотря на очередной экономический кризис и пандемию, этой весной РУСАЛ запустил жилищную программу. Сколько человек уже получили новое жильё, под какой процент?

– Из 220 участников жилищной программы в Иркутской области около 50 человек уже оформили договоры купли-продажи или рефинансирования, переехали в новые квартиры или начали ремонт в купленной новостройке. И таких новосёлов на предприятии с каждым днем становится все больше. Условия для всех одинаковые: 6,25% годовых, срок кредитования – 10 лет. Первого взноса нет, и половину ежемесячного платежа компенсирует РУСАЛ.

По сути получается, что половину квартиры оплачивает предприятие. Это здорово! Как оцениваете перспективы программы?

– По реакции сотрудников мы видим, что программа очень востребована. Она продолжится и в следующем году, и еще через год. Более того, руководство РУСАЛа понимает, что рынок жилья в маленьких городах может не соответствовать такому спросу, поэтому рассматривает возможность строительства собственной недвижимости – целых микрорайонов, максимально удобных для сотрудников и их семей.

Такое жилье будет строиться сразу со всей необходимой инфраструктурой, включая спортивные объекты. Сейчас мы проводим опросы сотрудников, и по их результатам будем готовить предложения, как именно должен выглядеть микрорайон, какое там должно быть социальное наполнение.

Какие цели решает жилищная программа? Сможет ли она, например, сбалансировать кадровую политику в моногородах? Привлечь необходимых специалистов?

– Жилищная программа – это поощрение лучших сотрудников, представителей редких профессий, активистов, общественников. Именно они стали её первыми участниками. Конечно, мы также рассчитываем, что программа станет стимулом для сотрудников продолжать работу в компании, а для соискателей повысит нашу привлекательность как работодателя.

Справка

Жилищная программа РУСАЛа начала действовать в 2011 году, но в 2013-м была приостановлена из-за кризиса – тем работникам, у кого уже был кредит, продолжали его компенсировать, но новых участников в программу не брали. Возобновили реализацию жилищной программы в 2020 году. Сейчас она реализуется в пяти городах Сибири: Шелехов, Братск, Тайшет, Красноярск, Ачинск. В планах расширить географию. К 2013 г. вложения РУСАЛа в первый этап программы составляли 3,7 млн долл. Предполагается, что объем вложений в программу 2020 г. будет сопоставимым.