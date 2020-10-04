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В России выявлено более 10 тыс. заразившихся коронавирусом, в Иркутской области - больше сотни

По данным оперативного штаба, на 4 октября в Иркутской области подтверждено 108 новых случаев коронавируса, это выше, чем в предыдущий день, когда были подтверждены 99 случаев. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 570. За последние сутки выздоровело 36 человек, за весь период эпидемии –17 400. Амбулаторно лечатся 550 (-15) человек, госпитализированы – 1 297 (+85).

За последние сутки от COVID-19 в Приангарье скончались 2 человека. Всего за период эпидемии умерло 244 человека, от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

В России ситуация обостряется. За последние сутки более10 тысяч заразившихся, это рекордное значение с 15 мая.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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В России выявлено более 10 тыс. заразившихся коронавирусом, в Иркутской области - больше сотни
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