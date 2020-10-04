В Бурятии из-за COVID-19 школы и бизнес отправляют на удаленку

В Республике Бурятия с понедельника, 5 октября, на две недели все школы городов Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска и нескольких поселков должны будут перейти на удаленный режим работы в связи с увеличившимися темпами распространения коронавируса. На «дистанционку» предстоит до 18 октября отправить 30% своих сотрудников работодателям. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в сети Facebook.

Ситуацию с распространением коронавируса господин Цыденов назвал непростой. За последние сутки в регионе было выявлено 89 новых заболевших — это больше, чем ежедневно фиксировалось в апреле, мае и июне. В Улан-Удэ, по словам главы региона, более 90 % «ковидных» коек занято. Сейчас ведётся работа по разворачиванию дополнительных больничных мест, но в целом, ситуация непростая.

«Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других»,— уточнил Цыденов. При этом объектам общепита разрешается работать только до 22:00. Торговые центры пока тоже не закрывают.