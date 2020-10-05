66% российских компаний откажутся от новогоднего корпоратива

Большинство российских работодателей (66%) намерены в этом году отказаться от новогоднего корпоратива. Только треть компаний не будут лишать своих сотрудников праздника — 34% респондентов ответили, что планируют провести корпоратив в конце 2020 года. Таковы результаты опроса сервиса Работа.ру, в котором приняли участие более 1000 руководителей российских компаний и HR-директоров.



Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном оффлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний. 62% работодателей решили не отказываться от проведения новогодних мероприятий на внешних площадках. 38% решили отметить наступающий Новый год в своем офисе.