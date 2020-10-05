В Иркутске коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей

Коллекторское агентство ООО «Эверест» привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Гражданка обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов с жалобой на действия сотрудников коллекторского агентства.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью превысили количество телефонных звонков в неделю, регламентированное законодательством. Телефонные переговоры велись с абонентских номеров, которые не были выделены организацией для непосредственного общения с должником. Кроме того, информация в уведомлении о готовящемся визите выездных инспекторов, направленная гражданке по почте, вводила ее в заблуждение относительно принятия мер административного и уголовно-процессуального воздействия и оказывала психологическое воздействие. Тем самым, организация нарушила требования закона.

Арбитражный суд Иркутской области вынес решение о привлечении ООО «Эверест» к административной ответственности и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.