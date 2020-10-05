Москва, Бурятия и Санкт-Петербург. Где иркутяне чаще покупали недвижимость в 2020 году

Кадастровая палата Иркутской области назвала топ регионов, где чаще всего проводили операции с недвижимостью жители Приангарья в 2020 году.
Всего за 9 месяцев 2020 года было подано около 800 заявлений по операциям с недвижимым имуществом по экстерриториальному принципу.
Топ-5 регионов, где больше всего жители Приангарья оформляли недвижимость.
- Москве и Московской области
- Республике Бурятия
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Новосибирская область
- Краснодарский край.
Также в этом году жители Приангарья оформляли недвижимость в Республике Крым, Забайкальском и Алтайском краях, Ростовской и Амурской областях и других.
Кадастровая палата напоминает, что экстерриториальный принцип – возможность оформить недвижимость в органе регистрации прав независимо от места нахождения объекта недвижимости.
Иными словами, жителю Иркутской области необязательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить в собственность дом у моря. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учета и государственной регистрации права документы в регионе постоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким образом, гражданин сэкономит немало сил, средств и времени.
Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации права собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и регистрации прав занимает всего десять рабочих дней.
Предварительная запись в офисы Кадастровой палаты на оформление недвижимости, находящейся в других регионах, доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Вопросы, связанные с оформлением недвижимости, можно задать круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок для жителей России бесплатный).