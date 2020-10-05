Спрос на педагогов в Приангарье вырос на 21%

Накануне празднования Дня учителя аналитики HeadHunter выяснили, какие специалисты сферы образования и науки востребованы в Иркутской области.
За прошедший квартал число вакансий в профессиональной области «Наука/Образование» в Иркутской области выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако, динамика сентября 2020 года к августу отрицательная и составила -5%. Чаще всего работодатели региона приглашают на работу преподавателей гуманитарных наук (18% от общего числа предложений в данной сфере), языков (15%), информатики (13%), физики (11%) и химии (9%).
«Более 9% вакансий предполагают дистанционный формат работы, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. – Кстати, для этого от соискателей требуется готовность использовать в процессе обучения современные технологии, наряду с безусловным знанием своего предмета, опытом преподавательской деятельности, небезразличным отношением к ученикам и творческим подходом к работе».
Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели региона соискателям сферы «Наука/Образование» за последний квартал составила 30 000 рублей. В частности, преподавателю английского языка, в среднем, готовы платить 35 000 рублей, учителю математики – 42 300 рублей, 20 000 рублей предлагают учителю физической культуры, а преподаватель информатики может рассчитывать на средний уровень дохода в размере 51 200 рублей. Стоит отметить, что в ряде вакансий работодатели предлагают гибкий график работы, а итоговый уровень дохода зависит от количества часов, отработанных педагогом.
Топ-10 актуальных вакансий для преподавателей иностранных языков, Иркутская область
|Вакансия
|Предлагаемая зарплата
|Ссылка
|Педагог английского языка в центр развития дошкольников
|от 11 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/39472384
|Преподаватель английского языка детям от 5-16 лет
|з/п не указана
|https://hh.ru/vacancy/39342540
|Преподаватель английского языка
|от 20 000 до 60 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/39272871
|Преподаватель китайского языка
|з/п не указана
|https://hh.ru/vacancy/39122049
|Преподаватель английского языка
|от 15 000 до 30 000 руб. до вычета налогов
|https://hh.ru/vacancy/39257483
|Педагог по английскому языку
|з/п не указана
|https://hh.ru/vacancy/39192118
|Преподаватель английского языка
|от 30 000 до 35 000 руб. до вычета налогов
|https://hh.ru/vacancy/38580313
|Преподаватель корейского языка
|з/п не указана
|https://hh.ru/vacancy/39502423
|Преподаватель английского языка
|з/п не указана
|https://hh.ru/vacancy/39530967
|Учитель английского языка
|от 24 000 до 30 000 руб. до вычета налогов
|https://hh.ru/vacancy/39579322