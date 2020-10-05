Спрос на педагогов в Приангарье вырос на 21%

Накануне празднования Дня учителя аналитики HeadHunter выяснили, какие специалисты сферы образования и науки востребованы в Иркутской области.

За прошедший квартал число вакансий в профессиональной области «Наука/Образование» в Иркутской области выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако, динамика сентября 2020 года к августу отрицательная и составила -5%. Чаще всего работодатели региона приглашают на работу преподавателей гуманитарных наук (18% от общего числа предложений в данной сфере), языков (15%), информатики (13%), физики (11%) и химии (9%).

«Более 9% вакансий предполагают дистанционный формат работы, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. – Кстати, для этого от соискателей требуется готовность использовать в процессе обучения современные технологии, наряду с безусловным знанием своего предмета, опытом преподавательской деятельности, небезразличным отношением к ученикам и творческим подходом к работе».

Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели региона соискателям сферы «Наука/Образование» за последний квартал составила 30 000 рублей. В частности, преподавателю английского языка, в среднем, готовы платить 35 000 рублей, учителю математики – 42 300 рублей, 20 000 рублей предлагают учителю физической культуры, а преподаватель информатики может рассчитывать на средний уровень дохода в размере 51 200 рублей. Стоит отметить, что в ряде вакансий работодатели предлагают гибкий график работы, а итоговый уровень дохода зависит от количества часов, отработанных педагогом.

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