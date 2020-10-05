Растем: В Приангарье выявлено 116 случаев коронавируса за сутки

С конца сентября количество заболеваний коронавирусом в Приангарье выросло в 1,5 раза. При этом все больше людей с COVID-19 госпитализиуют, все меньше лечат амбулаторно. По данным оперативного штаба, на 5 октября в Иркутской области подтверждено 116 новых случаев коронавируса, это выше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 108 случаев. Напомним, что еще в начале сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших в сутки.

Всего за период эпидемии в регионе выявлено 19 686 заболевших. За последние сутки выздоровело 7 человек, за весь период эпидемии –17 407.

Амбулаторно лечатся 541 (-9) человек, госпитализированы – 1 414 (+117).

За последние сутки от COVID-19 в Приангарье скончался 1 человека. Всего за период эпидемии умерло 244 человека, от заболеваний, не связанных с вирусом - 89.

В соседних регионах ситуация обостряется. В Бурятии из-за COVID-19 школы и бизнес отправляют на удаленку. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в сети Facebook. Ситуацию с распространением коронавируса господин Цыденов назвал непростой. За последние сутки в регионе было выявлено 89 новых заболевших — это больше, чем ежедневно фиксировалось в апреле, мае и июне. В Улан-Удэ, по словам главы региона, более 90 % «ковидных» коек занято. Сейчас ведётся работа по разворачиванию дополнительных больничных мест.

В России ситуация также ухудшается. За последние сутки выявлено более10 тысяч заразившихся, это рекордное значение с 15 мая. Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству больных коронавирусом сначала эпидемии (19 686 больных), Красноярский край - на 8-м месте (20 467 больных), Республика Бурятия - на 55-м (7 215 больных).