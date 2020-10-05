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Игорь Кобзев: Коррекция энерготарифов в Приангарье возможна только с учетом роста инфляции

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с руководителем ФАС вновь прокомментировал болезненную для региона тему – выравнивания тарифов на электроэнергию.

– Еще раз озвучил свою позицию: никакого выравнивания тарифов до среднего уровня по стране не допущу, – подчеркнул Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм. – Низкий тариф на электроэнергию - конкурентное преимущество Иркутской области, залог промышленного потенциала, достояние ее жителей. Это заслуга тысяч гидростроителей, комсомольцев. Всех тех, кто участвовал в возведении крупнейшего в стране каскада ГЭС.

По словам главы региона, коррекция энерготарифа возможна только с учетом роста инфляции.

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– Обсудил эту тему с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Геннадьевичем Королевым.  Он полностью поддерживает нас в этом вопросе.

Напомним, единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт/ч). В Иркутской области, где самые низкие в стране энерготарифы, тема «выравнивания» традиционно вызывает бурную дискуссию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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