Правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве со «Сбербанком»

Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф.

Стороны займутся внедрением и развитием в Иркутской области новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Еще одним направлением совместной деятельности станет внедрение цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения Иркутской области.

Кроме того, «Сбербанк» рассмотрит возможность финансирования проектов строительства, реконструкции недвижимости и проектов по приобретению транспортными компаниями, в том числе на условиях лизинга, транспортных средств автомобильного, водного и воздушного видов транспорта. Это будет способствовать модернизации региональной системы перевозок, обеспечению безопасности пассажирских и грузовых перевозок на территории Иркутской области.