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Коронавирус смягчил отношение работодателей к курящим соискателям

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Компании, которые сегодня набирают персонал, действительно нуждаются в кадрах, иначе как объяснить тот факт, что рекрутеры стали реже говорить о неприятии курильщиков, несмотря на федеральные антитабачные кампании. 9 лет назад каждый четвертый работодатель при прочих равных отдавал предпочтение некурящему кандидату, сегодня — 21%. Причем одинаковые тенденции и в компаниях, где высшее руководство курит, и в компаниях с некурящим топ-менеджментом, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей компаний из всех округов страны.

Среди должностей, на которые предпочитают брать некурящих, работодатели чаще всего называли позиции административного персонала, менеджеров по продажам и работе с клиентами. Компании предпочитают нанимать некурящих продавцов, персональных водителей, бухгалтеров и HR-менеджеров. Никотиновая зависимость также может привести к отказу в трудоустройстве на позиции в сфере медицины и образовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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