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В Иркутске пресечена деятельность игорного салона

Игорное заведение было обнаружено по адресу: мкр. Юбилейный, д. 14. СК РФ по Иркутской области предъявил обвинение пятерым жителям г.Иркутска в незаконной организации казино.

В ходе обыска были изъяты:  игровой стол для проведения игры в покер, фишки, игральные карты для игры в покер, документация, сотовые телефоны, денежные средства. Следователями установлено, что игровой салон функционировал с октября 2018 года. Лица, причастные к организации игорного бизнеса, были задержаны и доставлены в следственный отдел.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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