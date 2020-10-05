57% предпринимателей признались, что их личный доход упал в связи с коронакризисом

57% российских предпринимателей и руководителей признались, что их личный доход упал в связи с коронакризисом, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом “Мегаплан” среди 1284 начальников и собственников МСБ. При этом 6% респондентов рассказали, что их прибыль на фоне кризиса, наоборот, выросла.



23,9% опрошенных заявили, что в значительной мере увеличили расходы на офисные нужды в их компании после выхода из самоизоляции, противоположная ситуация у 13,7% респондентов – им, напротив, пришлось сократить затраты.

Переехать в офис с более низкой арендой из-за последствий коронакризиса были вынуждены 35,9% участников опроса, а 9,5% признались, что отказались от офиса в целях экономии средств. Больше повезло половине опрошенных (49,6%) - арендодатель пошел навстречу предпринимателям и сократил стоимость аренды. 4,9% рассказали, что им удалось переехать в более дорогой офис.

Увеличить затраты на IT-инструменты в компании смогли себе позволить 61,6% респондентов. 5% опрошенных заявили, что расходы по этому направлению были снижены, а 3,9% отказались от IT-инструментов из соображений экономии.

Больше всего предприниматели после самоизоляции увеличили затраты на CRM-системы (32%), на втором месте оказались облачные инфраструктуры (18%), а на третьем – сайты компаний (16,3%). Меньше всего предприниматели увеличивали расходы на машинное обучение (8,7%), digital-маркетинг (6,4%) и чат-ботов (5,8%).

Более трети участников исследования (34,2%) рассказали, что в их компании зарплаты линейных сотрудников были снижены в связи с коронакризисом. При этом сохранить заработок сотрудников смогли 41,5% предпринимателей и начальников МСБ. 14,8% признались, что были вынуждены расстаться с некоторыми коллегами. Лишь 9,5% заявили, что, напротив, увеличили зарплаты некоторым работникам. 58,8% опрошенных признались, что лишили премий и надбавок своих сотрудников на фоне кризиса. 42,6% предпринимателей, участвовавших в исследовании, заявили, что были вынуждены брать денежные средства на поддержку бизнеса в заем.



Негативное влияние коронакризиса на бюджеты PR и маркетинга ощутили на себе 43,7% участников исследования, при этом треть опрошенных (33,5%) рассказали, что пандемия никак не повлияла на расходы по этому направлению. 13,7% респондентов, наоборот, увеличили затраты на продвижение компании и бренда. И только 9,2% опрошенных повезло меньше всего: они решили отказаться от маркетинга и PR-сопровождения из-за кризиса.

Почти половина участников исследования (47,9%) сократила расходы на КСО после выхода из пандемии, 13% отказались от соцпроектов вообще, а 10,9% позволили себе увеличить затраты на социальную ответственность. 28,2% заявили, что расходы по этому направлению не изменились.

“Коронакризис поменял расстановку сил в бизнесе, и многим предпринимателям пришлось кардинальным образом пересматривать расходы на его развитие и поддержку. — комментирует генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов, — Результаты исследований говорят о том, что положительным образом пандемия повлияла на очень незначительное количество предприятий. Тем не менее многие из них увеличили расходы на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, а значит, стали более эффективными”.