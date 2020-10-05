В регионах Сибири в 2020 году выявлено более трех тысяч нарушений в проведении нацпроектов

Правоохранительные и контрольно-надзорные органы предотвратили ущерб на сумму 13,8 миллиардов рублей, сообщают в областной администрации.

В соответствии с представленной информацией, в Сибирском федеральном округе сохраняются угрозы экологической безопасности. В крупных промышленных центрах Сибири актуальной является проблема загрязнения атмосферного воздуха. На ухудшение экологической ситуации ежегодно также влияют природные лесные пожары.

Также в регионах Сибири отмечаются сложности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Здесь к основным недостаткам отнесен низкий уровень переработки ТКО.

- Что касается Иркутской области, нужно продолжать ликвидацию накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего «Усольехимпрома». Там уже сделано много, но еще предстоит провести большой объем работ. Еще одна точка, где жизненно необходимо избавиться от токсичных отходов производства – площадка БЦБК. И там в этом году произошли существенные изменения в лучшую сторону – мы понизили до безопасного уровень надшламовых вод в картах-накопителях и восстановили три радиальных отстойника, в которые переместили более шести тысяч кубов щелокосодержащей жидкости. Главное – не снижать темпов работ, чтобы наконец избавить регион и его жителей от таких серьезных экологических проблем, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.