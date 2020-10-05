В 2020 году Иркутск занял 15 место по величине зарплат в РФ

Средний заработок в Иркутске, согласно рейтингу РИА Новости, составил 50 тыс. руб.

Первое место в списке занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск (97 тыс. руб.) и Салехард (94 тыс. руб.).

На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.