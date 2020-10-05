Стала известна программа праздника чтения «День Ч» в Иркутске

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч» пройдет в Иркутске 9 и 10 октября в онлайн и офлайн форматах. Гостями мероприятия станут авторы, издатели, иллюстраторы, популяризаторы науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Мероприятие организовано Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», пройдет при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации г. Иркутска.

Детская программа осеннего праздника чтения «День Ч» будет реализована в дистанционном формате. Это связано со сложной эпидемической ситуацией. 10 октября для детей младшего школьного возраста проведут онлайн-занятия по научно-популярным книгам, разработанные волонтерами «Дня Ч» – участниками онлайн-проекта «Школа волонтеров чтения». Ребята постарше смогут встретиться на платформах Zoom и YouTube с автором комиксов о микросупергероях Ольгой Посух, автором графических романов Юлией Никитиной, а также стать участниками мастер-класса по созданию подкастов редактора «Детской комнаты» просветительского проекта Arzamas Аси Тереховой.

«День Ч» для взрослых пройдет офлайн с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в течение двух дней. 9 октября в ОК «Точка будущего» состоится профессиональная программа: с педагогами встретятся главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо Илья Кабанов, антрополог, автор книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» Александра Архипова, редактор «Детской комнаты» Arzamas Ася Терехова, главный редактор издательства «Пешком в историю», автор книг «Транссиб», «История старой квартиры» Александра Литвина. Лекции и дискуссии будут транслироваться на YouTube-канале «Дня Ч» (https://www.youtube.com/channel/UCHLSrWX8oeX_6Uk5MRrjFLw) – все желающие педагоги, библиотекари региона смогут присоединиться к разговору о научно-популярной литературе, междисциплинарном подходе к обучению, новых форматах работы с информацией.

10 октября спикеры праздника чтения встретятся с родительской аудиторией в ТВЦ «Галерея Revолюция». Программа откроется дискуссией на тему «Как формировать критическое мышление у детей». Спикеры расскажут о том, почему важна «цифровая гигиена», как учить детей отличать фейки от фактов, поделятся опытом работы с научными данными, презентуют издательские и просветительские проекты, расскажут о новинках в сегменте познавательной литературы для детей. Все лекции и дискуссии будут транслироваться в инстаграм-аккаунте «Дня Ч».

Отдельным событием программы станет открытие выставки «Звезды французского комикса в России», которая пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция».

Участие в «Дне Ч» бесплатное. Полностью программу можно посмотреть по ссылке.

Ссылки на регистрацию опубликованы в аккаунтах праздника чтения в социальных сетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia

Справка: «День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельные программы готовятся для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», в 2019 году признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.