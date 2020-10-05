Сбербанк поможет школьникам Тофаларии в получении цифровых навыков

Байкальский банк Сбербанка поддержал программу по развитию цифровых навыков у малочисленных народов Сибири и выступил партнером проекта "VR-азбука тофаларского языка". Автором проекта является автономная некоммерческая организация "Образование 360". С помощью нового, цифрового, подхода в изучении и сохранении языков малочисленных народов планируется, в частности, вовлечь школьников Тофаларии в процесс изучения родного языка и развить у них навыки применения современных технологий. VR-азбука - это учебно-методическое пособие, созданное в помощь учителю для разнообразия в проведении уроков тофаларского языка, который преподается в школах Тофаларии в рамках общеобразовательной программы РФ.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Развитие цифровых навыков у школьников сейчас одно из наиболее актуальных и востребованных направлений в системе образования и Сбербанк, как один из наиболее высокотехнологичных банков России, всегда стремится поддерживать педагогов, молодежь, детей школьного возраста в освоении новых навыков и получении цифровых знаний. Этот проект интересен еще и тем, что способствует сохранению традиций коренных народов Севера. Это не менее важно в век больших скоростей и освоения новых познаний - не растерять свои «корни», сохранить самобытность народов, населяющих регионы России».

Презентация проекта состоялась 1 октября в библиотеке им. Молчанова-Сибирского, создатели "VR-азбуки тофаларского языка" рассказали об истории создания проекта, текущем этапе и планах на будущее, а также провели практический урок по национальной лингвистике - все желающие могли попробовать пройти первый урок по тофаларскому языку в VR-очках, проверить выученные слова с помощью итогового тестирования. Среди участников презентации проекта был проведен розыгрыш сувенирных VR-очков.

5 октября команда разработчиков VR-азбуки тофаларского языка отправилась в село Алыгджер (Тофалария, Нижнеудинский район Иркутской области), где один из учебных классов местной школы будет оборудован необходимой VR-гарнитурой. Авторы проекта проведут инструктаж преподавателей и первоначальное тестирование учеников.

Проект "VR-азбука тофаларского языка" входит во всероссийскую программу апробации приложений VR/AR для общего образования, которую проводит Центр Научно-Технических Исследований Дальневосточного федерального университета. В Иркутской области проект поддерживают Правительство Иркутской области и Министерство образования Иркутской области, а также Байкальский банк ПАО Сбербанк.

Кирилл Казаков, руководитель проекта «VR-Baikal» (г. Иркутск):

«Это уже второй проект нашей компании, который реализуется при поддержке Байкальского банка Сбербанка. В прошлом году мы провели большую образовательную компанию «Экспедиция БРК», во время которой в 13-ти населенных пунктах Иркутской области и Бурятии проводились различные тематические лекции и мастер-классы для школьников и молодежи региона, в том числе - основы финансовой грамотности, контент этих vr-уроков был разработан совместно со Сбербанком. Новое сотрудничество будет способствовать сохранению самобытной культуры северных народов и получению современных знаний у школьников Тофаларии».