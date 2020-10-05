В Иркутской области отремонтируют Большетарельскую школу

Работы, которые оцениваются в 5 млн рублей, планируется закончить к 20 декабря 2020 года, сообщает RosTender.info.

Муниципальное учреждение Большетарельская школа проведет тендер на капитальный ремонт.

Будут проведены работы в зданиях начальной школы, столовой и мастерской. В рамках капитального ремонта будут заменены освещение, электросиловое оборудование и система отопления. Заменят деревянные оконные проемы, входные и межкомнатные двери, как и кровельное покрытие. Также ожидается установка мобильного туалета и устройство наружных сетей канализации.