Новости

В Иркутской области отремонтируют Большетарельскую школу

Работы, которые оцениваются в 5 млн рублей, планируется закончить к 20 декабря 2020 года, сообщает RosTender.info 

Муниципальное учреждение Большетарельская школа проведет тендер на капитальный ремонт.

Будут проведены работы в зданиях начальной школы, столовой и мастерской. В рамках капитального ремонта будут заменены освещение, электросиловое оборудование и система отопления. Заменят деревянные оконные проемы, входные и межкомнатные двери, как и кровельное покрытие. Также ожидается установка мобильного туалета и устройство наружных сетей канализации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Тест на коронавирус для россиян предпочтительнее вакцинации
В России за сутки вновь выявлено более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Россия может снова полностью закрыть границы - сенатор
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании