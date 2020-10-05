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Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании

Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования благодаря «Цифровому профилю». Теперь данные государственных органов можно использовать вместо бумажных справок для получения кредита наличными.

Теперь клиенты, не получающие зарплату или пенсию на счёт в Сбербанке, могут оформить кредит до 1 млн рублей в Сбербанк Онлайн без справок и посещения офиса. Клиенту достаточно при подаче заявки дать согласие на получение сведений о доходах с портала «Госуслуги», а Сбербанк получит информацию о клиенте из «Цифрового профиля» и использует её в принятии решения. Сервис запущен для пользователей веб-версии Сбербанк Онлайн, позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтверждёнными данными. Инструмент интегрирован с Единым порталом государственных услуг Российской Федерации.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Удобство и качество клиентского сервиса — наш главный приоритет. Знаем, как неудобно бывает получать справку с места работы и копию трудовой книжки для оформления кредита, особенно сейчас. Мы рады, что интеграция с государственным порталом позволит избавиться от этого шага и сделает потребительские кредиты ещё доступнее для клиентов, не получающих доход на счёт в Сбербанке. Мы с нетерпением ждём дальнейшего расширения доступных в сервисе документов для повышения качества клиентских услуг».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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