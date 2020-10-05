В Иркутской области ремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам

Всего по стране отремонтируют более 400 участков дорог, которые ведут к туристическим объектам. Работа началась в прошлом году и продолжается в текущем, сообщают в областной администрации.

В этом году на автодороге Иркутск-Большое Голоустное капитально отремонтировали десятикилометровый участок на отрезке с 75 по 85 километр.

А на автодороге Иркутск-Листвянка в рамках текущего содержания провели ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; выполнили работы по восстановлению 994 м изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке с 25 по 26 километр; восстановили обочины; выполнили планировку обочин на 52 километрах. Восстановлены водоотводные канавы общей протяженность 3 километра, ликвидировано 60 несанкционированных съездов.

В стадии корректировки находится проект реконструкции Байкальского тракта с 21 по 29 км, после чего он отправится на экспертизу. Приступить к ремонтным работам планируют в следующем году.

С 2021 года запланирована реализация 3 и 4 этапов объекта «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке 12 – 29 км в Иркутском районе». Завершить работы планируется в 2024 году.