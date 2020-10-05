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Принято решение перевести на дистанционку школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине

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Школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине из-за роста заболеваемости COVID-19 переведут на дистанционное обучение, сообщил «Интерфаксу» замминистра просвещения Виктор Басюк. Конкретную дату назовут власти регионов.

«Сегодня принято решение (о переводе на дистанционное обучение) пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва»,— сказал господин Басюк.

По его словам, решение о переводе школ на дистанционное обучение регионы будут принимать в зависимости от ситуации с короновирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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