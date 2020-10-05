Россия может снова полностью закрыть границы - сенатор

Первый замглавы социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский считает, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия может снова полностью закрыть границы. При этом он считает, что всеобщий режим самоизоляции вводить не будут. В оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в России не стали комментировать возможное прекращение полетов.

В России последние два дня регистрируют больше 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. Общее количество зараженных достигло 1 225 889.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому»,— заявил господин Рязанский «РИА Новости» на вопрос о возможных ограничениях. Он отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».