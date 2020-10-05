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Мэрия Москвы рассматривает сценарии ужесточения карантинных мер

Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции, говорит близкий к мэрии собеседник «Ведомостей».

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«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений.Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», – сказал источник «Ведомостей».

Как заявил «Ведомостям» представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Главная задача сейчас – оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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