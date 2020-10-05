Сбер поздравляет всех учителей с их профессиональным праздником (видео)

Сбер вместе со всей страной поздравляет учителей и наставников с праздником День учителя выпуском нового видеоролика об их самоотверженном труде, терпении и любви к своей профессии.

Каждый из нас помнит своего первого учителя. Человека, который в самом начале пути прививает нам, ученикам, желание познавать новое, получать знания и двигаться вперёд, преодолевая любые трудности.

Наш ролик о том, как, несмотря на сложности и новые форматы работы, продиктованные временем, учителя вне зависимости от расстояний продолжают передавать знания своим ученикам, делая всё, чтобы школьники и студенты не выпадали из образовательного процесса ни на минуту.

С праздником и благодарностью за нелёгкий труд!