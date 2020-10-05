Посещаемость московских центров начало падать

В августе столичные торговые центры приняли всего на 6% посетителей меньше, чем годом ранее. Однако уже в сентябре их посещаемость упала на 3% по отношению к августу (и на 11% в сравнении с предыдущим сентябрем), сообщают «Ведомости».

Спад стал особенно заметен на 39-й неделе года (21–27 сентября), говорит Скороходов, снижение в абсолютном выражении к предыдущей неделе составило 5,7%.

Ухудшение ситуации он объясняет резким ростом статистики по заразившимся коронавирусом, общим снижением доходов москвичей и неблагоприятной экономической ситуацией в стране. По данным Роспотребнадзора, с 28 сентября по 4 октября в столице выявлено 18 164 новых заболевших, это почти в 2 раза больше, чем неделей ранее. Всего с начала пандемии в Москве было инфицировано 303 940 человек (по России – 1,22 млн случаев).