Трамп вернется в Белый дом 5 октября

Врач Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. Конли отметил, что, «как и в случае с любым заболеванием», президенту иногда становится лучше, а иногда — хуже, сообщает РБК.

С того момента, как Трампу поставили диагноз, у него сильно снизился уровень насыщения крови кислородом, рассказал Конли. В пятницу, 2 октября, врачи дали ему дополнительный кислород.

Конли сообщил, что врачи назначили президенту США дексаметазон — ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19. Помимо этого, Трампа начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.