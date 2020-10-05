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Концертные организаторы Москвы потеряли из-за пандемии 5 млрд рублей

С 16 марта, когда мэрия Москвы запретила проведение массовых мероприятий, в столице были отменены больше 2 тыс. концертов, шоу и спектаклей, подсчитал для РБК агрегатор по продаже билетов Eticket4.

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В частности, были отменены 388 концертов на 69 площадках, среди которых Большая спортивная арена «Лужники» (вместимость — 81 тыс. человек), «ВТБ Арена» (33 тыс.), клуб Adrenaline Stadium (7 тыс.). Из-за нереализованных билетов организаторы концертов потеряли, по подсчетам Eticket4, более 5,2 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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