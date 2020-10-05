Новосибирская область и Ямало-Ненецкий автономный округ присоединились к программе «Учитель для России»

В этом учебном году программа «Учитель для России» начала работу в Новосибирской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Стратегическим партнёром программы является Сбербанк при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В 2020 году в программе участвуют уже восемь регионов страны.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«Программа ʺУчитель для Россииʺ позволяет качественно повысить уровень образования в малых городах и сельской местности, создать новые возможности для школьников. Сейчас уже 240 участников программы в 93 школах-партнёрах обучают 30 тысяч детей. Это является несомненным достижением команды программы ʺУчитель для Россииʺ. Мы видим, что высокие результаты работы за пять лет существования программы отмечают дети, их родители, а также директора школ и руководители регионов».

Программа «Учитель для России», реализуемая Благотворительным фондом «Новый учитель», решает задачу повышения качества образования в школах с низкими академическими показателями. Участники программы — выпускники ведущих вузов — на два года отправляются преподавать в обычные российские школы. Несмотря на непростые условия работы, конкурс среди педагогов составляет 20 человек на место. Программа «Учитель для России» работает в Калужской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Тамбовской, Новосибирской, Московской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В планах организаторов — добавлять один регион ежегодно.

Алёна Маркович, руководитель программы «Учитель для России»:

«Мы видим колоссальный запрос на учителей со стороны региональных школ, особенно расположенных в малых городах и сёлах. Школам требуется помощь в привлечении специалистов, в повышении квалификации педагогических коллективов, в развитии школьной среды. Мы глубоко признательны нашему стратегическому партнёру — Сбербанку, — который все пять лет с момента старта вместе с нами, и мы очень рады, что у фонда появились новые партнёры — компании ʺСибантрацитʺ и НОВАТЭК. Благодаря совместным усилиям мы смогли расширить присутствие программы на два новых региона и охватить ещё больше детей».

Выпускниками программы «Учитель для России» с прошлого учебного года на базе фонда «Новый учитель» реализуется новая программа «Одинаково разные», направленная на социальную и языковую адаптацию детей-инофонов в школе.

У компаний есть возможность стать корпоративным партнёром программы в своём регионе и поддержать программу, подробнее об этом можно узнать по ссылке. Также на платформе СберВместе открыт сбор средств на развитие программы.