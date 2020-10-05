Сбербанк помогает российским предпринимателям наладить торговые связи с европейскими партнёрами

30 сентября — 1 октября Сбербанк провёл для своих клиентов онлайн-бизнес-миссию «Россия — страны ЕС», в ходе которой российские предприниматели презентовали свою продукцию — корма для животных и удобрения для растений — контрагентам из Чехии и Венгрии.

Участниками мероприятия стали более 50 человек. Бизнес-миссию организовали представители блока Sberbank International, Посольства Чехии в Москве и Торгпредства РФ в Чехии.

Это уже восьмая онлайн-бизнес-миссия Сбербанка. Подобные мероприятия, в которых приняли участие свыше 450 российских и зарубежных компаний, помогают предпринимателям из России найти надёжных партнёров в Индии, Китае, Казахстане и других странах. В период пандемии коронавируса онлайн-формат особенно востребован, ведь он не только обеспечивает безопасность всех участников, но и позволяет избежать командировочных расходов.

Тимур Козинцев, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International:

«Сбербанк — один из крупнейших банков в Центральной и Восточной Европе, и в текущих реалиях онлайн-бизнес-миссии являются хорошей возможностью для поиска новых контрагентов и партнёров. Наши дочерние банки активно участвуют в формировании повестки и выстраивают экономические мосты между Россией и еврозоной, помогая клиентам развив