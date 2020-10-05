Банк «Открытие» выступил партнером бизнес-регаты 2020 «Свежий ветер»

3 октября в акватории Авачинской бухты при поддержке Федерации парусного спорта Камчатки впервые состоялась бизнес-регата «Свежий ветер». Партнером мероприятия выступил банк «Открытие». Участниками команд регаты стали представители известных компаний региона и предприниматели. Флот регаты — 11 спортивных парусных яхт, управляемые капитанами яхт-клуба «Mooring Tin».

Банк «Открытие» подготовил для гостей памятные подарки. «Приятно выступать не только партнером, но и участником такого красивого зрелища, как регата. Наша команда старалась изо всех сил, выполняя команды капитана. Настрой был боевой и в целом это очень увлекательное дело. Это другие эмоции, это большая вода, это адреналин в крови, и это надо прочувствовать на себе. Наш банк традиционно поддерживает спортивные мероприятия, уверен, что мы продолжим сотрудничество в данном направлении и в дальнейшем», — отметил управляющий банком «Открытие» в Камчатском крае Юрий Цуканов.

Гостями мероприятия и участниками регаты стали более ста человек. Яхты команд соревновались в трех категориях, в зависимости от класса судна. Первое место в большом классе лодок заняла команда «Авиавосток» под управлением Виктора Гомза, в среднем классе — команда «Mooring tin» под управлением Романа Сушкова и в малом классе — команда «Терминал запад» во главе со шкипером Юрием Овсянниковым. Команда банка «Открытие» в своей категории яхт вместимостью 8 человек вошла в тройку лучших. Итоги состязания озвучил глава Федерации парусного спорта Камчатки, торжественно вручив подарки от спонсоров и предложив капитанам яхт-победителей первыми разрезать праздничный торт.