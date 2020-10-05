Банк «Солидарность» принял участие в форсайт сессии Российско-Молдавского Форума торгово-экономического сотрудничества

1 октября АО КБ «Солидарность» принял участие в проведении Форсайт сессии Российско-Молдавского Форума торгово-экономического сотрудничества, организованной в преддверии 16-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова. В условиях пандемии мероприятие проходило в режиме телемоста.

Стратегическую позицию России в экономическом партнерстве с Молдавией озвучил Дмитрий Козак. В своем выступлении перед участниками форума заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил, что несмотря на политическую турбулентность последних десятилетий, Кишинев и Москва смогли сохранить двухстороннее экономическое наследие и в настоящее время при поддержке руководства обеих стран оно динамично развивается.

У Молдавии и России есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества, а также восстановления в полном объеме торгово-экономических связей. Об этом заявил в своем обращении к участникам российско-молдавского экономического форума премьер-министр Молдавии Ион Кику.

С приветственным словом к участникам форума обратился по телемосту президент Молдавии Игорь Додон, отметив, что форум демонстрирует высокий̆ запрос на развитие экономического партнерства и с российской̆, и с молдавской̆ сторон.

В ходе пленарного заседания «Перспективы развития Российско-Молдавского сотрудничества в новых экономических реалиях. Молдова – страна-наблюдатель ЕАЭС» с докладами выступили член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, министр Сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Республики Молдова Ион Пержу, генеральный директор Российского торгово-финансового союза Станислав Пугинский, руководитель Агентства по инвестициям Республики Молдова Родика Вербенюк.

В работе дискуссионных панелей приняли участие руководители федеральных органов власти, курирующих взаимодействие со странами СНГ, экспорт и внешнюю торговлю, представители региональных администраций, заинтересованные в сотрудничестве между Россией и Молдавией, а также представители бизнеса и общественных объединений.

Так, вице-президент Банка «Солидарность» (Официальный партнер Форсайт сессии Российско-Молдавского Форума торгово-экономического сотрудничества) Андрей Ли рассказал об уникальных условиях работы с клиентами и представил ряд банковских продуктов, наиболее подходящих для реализации совместных проектов. «В первую очередь - это международные расчеты в национальных валютах стран СНГ за счет разветвленной сети банков-корреспондентов. Это ускоряет и снижает стоимость переводов, а также снижает риски, связанные с расчетами в валюте третьих стран. Банк оказывает полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности - торговое финансирование», - подчеркнул Андрей Ли.