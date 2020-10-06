Примсоцбанк занял 21 место среди банков РФ по рефинансированию ипотеки

Результаты Высшей ипотечной лиги за период с начала 2020 года показали, что ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занимает 21 место в ТОП-30 банков РФ по объёму рефинансирования ипотеки других банков. Отметим, на цели рефинансирования банк выдал более 25% от общего числа кредитов.



Исследование проводил аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА». Отметим, согласно рейтингу за 2020 год по состоянию на 1 сентября, по объёмам выданных кредитов Примсоцбанк занимает 28 место, а по количеству выданных кредитов– 27 место.



- Рефинансирование позволяет не только избавиться от дорогих кредитов и освободить часть дохода на другие важные нужды, но и получить дополнительную сумму кредита наличными или рефинансировать иные кредиты и кредитные карты клиентов. В банке, кроме классической программы на цели рефинансирования, действует и несколько специальных льготных программ кредитования. Таких как «Семейная ипотека», «Рефинансирование военной ипотеки» или «Льготная программа для работников медицинских учреждений», - прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук.



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