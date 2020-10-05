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В Иркутской области применят комбинированный способ обработки дорог от снега и льда

В ход пойдут как традиционная пескосоляная смесь, так и жидкий реагент, сообщают в мэрии Иркутска.  

Депутаты Думы Иркутска, тем не менее, настаивают, что необходимо найти альтернативу соляным смесям. По словам депутата Алексея Савельева, такие реагенты оказывают негативное воздействие на инженерные коммуникации и озеленение, портят автомобили и обувь.

По требованиям безопасности дорожного движения проезжая часть должна быть полностью очищена от снега и льда так, чтобы было видно разметку. Без реагентов не обойтись, так как только с их помощью можно полностью расплавить наледь и накаты. Основной вопрос остается в технологии и своевременности их применения и уборки остатков плавления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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