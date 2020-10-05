Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлен на три месяца

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января 2021 года. Соответствующее постановление принято Правительством России, сообщают в ФНС.

Право на продление моратория получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В течение его действия они смогут воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Это поможет им сохранить бизнес без потери имущества и прекращения деятельности.