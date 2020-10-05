Новости

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлен на три месяца

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января 2021 года. Соответствующее постановление принято Правительством России, сообщают в ФНС.

Право на продление моратория получат организации и индивидуальные предприниматели, включенные в перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В течение его действия они смогут воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Это поможет им сохранить бизнес без потери имущества и прекращения деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Тест на коронавирус для россиян предпочтительнее вакцинации
В России за сутки вновь выявлено более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Россия может снова полностью закрыть границы - сенатор
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании