В Иркутской области прошла акция «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны»

Это ежегодная Областная Единовременная социально-эколого-патриотическая акция. Мероприятия охватили 75 школ региона, а торжественное открытие состоялось на базе СОШ № 4 г. Иркутска, сообщают в областной администрации.

После проведения официальной части собравшиеся проследовали на пришкольную территорию, отведенную для будущей аллеи. Там гостям школы была представлена стела, посвященная воинам Великой Отечественной войны. Около памятной плиты дежурил почётный караул, который менялся каждые шесть минут.

Затем все присутствующие под контролем специалистов посадили саженцы берёз. На каждом деревце была прикреплена карточка с именем ветерана ВОВ и его краткая биография.

Ежегодная Областная Единовременная социально-эколого-патриотическая акция «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны на территориях учебных заведений Иркутской области» была проведена при активном участии Правительства Иркутской области, региональных министерства лесного комплекса и министерства образования, лесхозов, Мегетского лесопитомника, МУПЭП Горзеленхоз.